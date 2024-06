Cristina Pedroche: “Yo tenía mucho miedo al parto y es un miedo al que no puedes decir adiós”

Cristina Pedroche se convirtió en madre de la pequeña Laia en 2023. La presentadora ha querido charlar con Pablo Motos sobre los tabús que hay sobre la maternidad y le ha presentado su primer libro, ‘Gracias al miedo’.

La presentadora ha contado los tabús que hay en la sociedad con respecto al embarazo, “a mí la gente me decía que no me tocara mucho la barriga’.

Cristina Pedroche ha asegurado que leyó mucho durante el embarazo porque necesitaba estar informada y afrontar los miedos que tenía con respecto al parto. “Yo tenía mucho miedo al parto y es un miedo al que no puedes decir adiós”, ha asegurado la presentadora.

La escritora de ‘Gracias al miedo’ afirma que le hubiera gustado que las mujeres estén más apoyadas con respecto a la maternidad y ha confesado que ha llegado a hacer un casting de pediatras. “Todavía no tengo uno fijo porque yo voy con varias preguntas”, ha asegurado Pedroche.