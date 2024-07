Carmina Barrios desvela su mayor trifulca vecinal: "Vas a perder la cabeza de la hostia que te voy a meter"

Silvia Abril y Carmina Barrios estuvieron en El Hormiguero para hablar sobre su nueva película, que se lanzará pronto. Las dos actrices disfrutaron de un rato muy divertido junto a Pablo Motos, compartiendo algunas historias.

Carmina Barrios relató una de las historias más peculiares, relacionada con una vecina y la factura del suministro eléctrico: "La vecina estaba limpiando y era muy chismosa. Yo tenía que ir a trabajar, pero antes debía ir al banco a pagar la luz", mencionó en el programa.

La vecina se ofreció a encargarse de pagar la factura, así que Carmina le dio el recibo y el dinero. A los pocos días, su hijo le dijo que no tenían luz porque se la habían cortado: "Hablé con la vecina y me dijo que no sabía de qué le estaba hablando, que si me había vuelto loca", señaló.

"Vas a perder la cabeza de la hostia que te voy a mete", respondió Carmina tras contar esta historia. La vecina se quedó con el dinero y Carmina tuvo que pagar la luz de nuevo. ¡Así lo contó!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 25 de octubre de 2023 que se ha vuelto a emitir este jueves.