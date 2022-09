Carlos Alcaraz habla sobre su golpe imposible en el US Open: "Da mucho más gusto cuando haces un 'bolón'"

Carlos Alcaraz ya estuvo en 'El Hormiguero 3.0' poco antes de que terminase la temporada. En aquel entonces, el tenista ocupaba el puesto número 9 de la ATP y llegaba tras haber ganado el Trofeo Conde de Godó. En esta ocasión, pocos meses después de su primera visita, acude al programa de Pablo Motos como el jugador más joven de la historia en convertirse en el mejor tenista del planeta.

El deportista, reciente campeón del US Open, se ha sincerado con el presentador y ha hablado sobre aquel punto imposible con el que conquistó Estados Unidos. Un golpe por detrás de la espalda le sirvió para ganarse al público americano que, tras ese enfrentamiento, le llevó en volandas el resto de torneo.

Carlos ha confesado que da más gusto ganar con un "bolón" y ha descrito qué es lo que siente cuando efectúa uno de sus golpes imposibles. "Hay bolas que estoy seguro de que van a entrar", ha dicho el tenista sobre cómo es la espera desde que impacta con la bola, hasta que esta bota en el campo del rival

Su coronación en el US Open

El tenista también ha aprovechado esta entrevista para abrirse ante todos los espectadores. El vigente número 1 del mundo ha afirmado que le costó dormir tras ganar el US Open, pero que finalmente pudo descansar "como un bebé".

"Fue una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida"

También ha confesado cuáles fueron sus sentimientos tras alzar el trofeo a lo más alto de Estados Unidos y hacerse unas icónicas fotografías en Times Square. El murciano se ha mostrado sumamente agradecido y ha declarado que fue uno de los mejores momentos de su vida.

Carlos Alcaraz, el mejor tenista del mundo

El joven tenista afirmó, poco después de convertirse en el mejor jugador del planeta, que no se lo terminaba de creer. "No me siento el mejor", dijo en una declaraciones posteriores al US Open. Por ello, Pablo Motos le ha repetido la pregunta, "¿te lo crees ya?".

Carlos ha asegurado que todavía le cuesta asimilarlo, pero que se va haciendo una idea. De hecho, el deportista tiene tan bien amueblada la cabeza, que incluso ha lanzado un importante mensaje sobre cómo tiene pensado sobrellevar la presión de perder el liderato en la ATP... ¡Es imperdible!