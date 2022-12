Carlos Latre triunfa como Isabel Díaz Ayuso en 'El Hormiguero': "Bye, bye Pablo Casado"

Uno de los momentos que pasarán a la historia de 'El Hormiguero' este 2022 es cuando Carlos Latre se presentó en el programa para imitar a Isabel Díaz Ayuso.

Con esta imitación Carlos Latre habló de la actualidad política del momento aclarando y comentando todo lo sucedido cuando Pablo Casado tuvo que marcharse del Partido Popular: "Casado, del partido te han echado", dijo el doble de Isabel Díaz Ayuso, desatando las risas del público.

También ha alertado a Pablo Motos que tenga cuidado, porque le encanta cargarse a los Pablos: "Me he cargado a Iglesias, Casado y Echenique" y ha hecho una referencia a su mítica frase de lo difícil que es encontrarte con tu ex en Madrid.

Además, ha querido demostrar su facilidad para acertar canciones escuchándolas a la primera.

Finalmente, ha liderado el 'Teléfono escacharrado de imitaciones' con los hermanos Muñoz: Miguel Bosé ha sido el gran protagonista. ¡Sin duda fue uno de los momentazos de este 2022!