"Les costó convencerme de entrar a El Desafío... hasta que supe que iba Victoria": Susi Caramelo nos cuenta su experiencia en El Desafío

Susi Caramelo ha sido una de las estrellas que ha tenido la quinta temporada de El Desafío.

La cómica e humorista ha reconocido que no fue nada fácil convencerla para ir al programa, ya que no la gusta nada el riesgo. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que estaría acompañada de Victoria de Marichalar: "Me hizo mucha gracia el tándem con Vic".

¿Lo mejor del programa? Sin duda los churros con chocolate y el haber podido compartir esta experiencia con todos sus compañeros y conocerlos más a fondo.

