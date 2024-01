Jorge Salvador revela la relación de los concursantes: "Han quedado en casa de Pepe Navarro para ver el programa"

El Desafío viene cargado de novedades y Jorge Salvador ha adelantado algunas de ellas. El director ha aprovechado para destacar el gran trabajo que han hecho los concursantes durante la temporada, sorprendiendo con grandes retos. “En la temporada hay 600 ensayos”, ha advertido al ensalzar el esfuerzo al que se han sometido cada semana los concursantes del programa.

Sin embargo, no todo es sufrimiento y Salvador también ha confirmado lo mucho que se quieren los concursantes. Todos han hecho un grupo muy unido y ha desvelado que mañana verán juntos el estreno: “Han quedado en casa de Pepe”.

El jurado, sorprendido ante la noticia, no ha tardado en reaccionar. “A Juan y a mi no nos han dicho nada”, ha dicho Santiago Segura, que se queda con las ganas de unirse al plan. No te pierdas, como ellos, el estreno de la cuarta temporada de El Desafío, mañana en Antena 3.