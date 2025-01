¿Han pasado miedo los concursantes de la nueva temporada de El Desafío? Así nos lo cuentan antes del estreno

El Desafío llega este viernes con su nueva temporada a Antena 3. Una edición que promete muchas emociones y una gran dificultad en los retos que no habíamos visto antes. Así lo anunciaron en la rueda de prensa los concursantes y todos han coincidido que va a ser la mejor temporada de la historia del concurso.

Antes del gran estreno, que podrá verse mañana a partir de las 22.00h en Antena 3, hemos hablado con los concursantes y les hemos preguntado si han pasado miedo con alguno de los retos: "He pasado angustia", reconocía Roberto Brasero.

Roberto Leal como presentador también ha pasado miedo en alguna ocasión: "Lo paso fatal cuando veo la gente dejándose el aliento en la apnea, pero este año han complicado las pruebas de fuego y además hay personas que se han metido a 30 grados bajo cero", añade.

"La clave del programa es pasarlo mal para luego liberarte"

Susi Caramelo odia las alturas y en esas pruebas ha pasado miedo: "No me gustan las alturas y es verdad que vas con toda la seguridad, pero tu mente no deja de pensar que existe en fallo humano... que luego no pasa", explica.

Por su parte, Gotzon piensa que más que miedo, ha pasado mucha tensión: "Se pasan muchos nervios antes de salir a hacer la prueba, te la juegas en un momento", comenta.

Para El Cordobés el miedo es necesario: "Lo malo del miedo es no controlarlo. Hay momentos en los que he estado más estresado porque son pruebas que te sacan de tu zona de confort y tienes que ensayar mucho", confiesa.

¡Esto es todo lo que nos han dicho los concursantes de la nueva temporada de El Desafío!