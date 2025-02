Gotzón, al límite en su prueba más complicada: “Se transmitía el dolor, nos pinchaba a todos el cuerpo”

Encerrado en una urna con agua helada, Gotzon Mantuliz tuvo que mantener la calma, soportar el frío y encontrar la llave correcta antes de que su cuerpo se rindiera. Al salir, temblando de forma incontrolable, apenas podía articular palabra: “No sé si se le puede poner algo más por encima, yo no he vivido esto en mi vida”, decía Roberto Leal mientras lo cubría con un jersey. El jurado, conmocionado, se abrazaba los brazos sintiendo el sufrimiento del concursante.

Juan del Val, todavía en shock, fue claro: “No era frío. Se transmitía el dolor, yo creo que a todos nos pinchaba el cuerpo”, dejando claro que lo que acababan de presenciar era desgarrador. También quiso elogiar a Gotzon por su gran desempeño, refiriéndose a él como un “concursante apoteósico”.

Pilar Rubio, con alguna experiencia en agua helada compartió: “El primer minuto duele, pero luego el problema es la respiración… ya te lo decía Jorge Ventosa: respira tranquilo”.

Por su parte, Gotzon explicó lo que se vive dentro: “La urna es pequeña, el hielo retumba mucho cuando lo echan dentro y el estrés… por suerte, he pillado las llaves correctas muy rápido y no he llegado al límite como en algunos entrenamientos”. A pesar del desgaste de la experiencia, Gotzon se mostró satisfecho con el resultado y consciente de haber superado una de las pruebas más duras del programa.