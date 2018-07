Elvis saca su lado arrogante: "Mi objetivo era el que era y ya está"

PROGRAMA 4 | CONTIGO AL FIN DEL MUNDO

Elvis no para de meterse con Miguel Ángel y no solo que arremeta con su contrincante, sino que le ha faltado totalmente el respeto a Elena. Elvis ha perdido totalmente los papeles y ha pasado de ser el chulo que le gustaba a Elena a ser un “arrogante”. Elena está muy decepcionada pero aun así, le sigue manteniendo. A su vez, Miguel Ángel no ha querido meterse en la discusión.