Mónica, enfrentada a su madre por enamorarse a primera vista

PROGRAMA 2 - CASADOS A PRIMERA VISTA - TERCERA TEMPORADA

La madre de Mónica no puede tener más disgusto al ver a su hija convencida de dar el 'sí, quiero' a Jordi: "Ni me gusta el novio ni me gusta que se haya casado". Pero Mónica está decidida a comenzar una nueva vida con su marido y se enfrenta a su madre: "A partir de hoy, ya está dentro de la familia". Lunes a las 22:30 horas, nuevo programa de 'Casados a primera vista' en Antena 3.