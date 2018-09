MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 5 DE SEPTIEMBRE

Una vez más, 'Los Lobos' no tiene ningún problema para desactivar la cuarta bomba de '¡Boom!'. "Los bucaneros eran unos piratas que tomaban su nombre del bucán que era...", era la pregunta de esta bomba. Juanra Bonet bromea con Valentín al decirle: "No me digas más, lo has soñado". No te pierdas todos los detalles en el siguiente vídeo.