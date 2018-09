MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 6 DE SEPTIEMBRE

Juanra Bonet tiene curiosidad por saber si Manu es de los que habla o no en el cine, si comenta la película. Confiesa que no soporta a la gente que habla en el cine y manda callar a los que no le dejen disfrutar de la película. Erundino no soporta a la gente que va al cine a comer y también ha pasado por una experiencia única y muy divertida. Descubre estas anécdotas en el siguiente vídeo.