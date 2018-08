MEJORES MOMENTOS '¡BOOM!' 1 DE AGOSTO

Manu, del equipo de 'Los Lobos', ha traído a '¡Boom!' un pin muy especial. Se trata de una mano roja que se ha utilizado en San Fermín y por todo Navarra para reivindicar que están en contra de las agresiones sexuales. Tras la explicación el público no ha podido evitar sumarse a la protesta coreando un 'No es no'.