Auronplay también hace autocrítica en 'Al rincón': "Al principio me reía más de la persona que del propio vídeo. Con el paso de los años me he dado cuenta de que esto no estaba bien". Aun así, el invitado advierte de que "cuando subes un vídeo a Internet la gente está en su derecho de decir que un vídeo le ha gustado o no".

Publicidad