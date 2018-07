El truco de magia de un concursante de '¡Ahora Caigo!' deja sin palabras a Arturo Valls

MOMENTOS '¡AHORA CAIGO!' 21 FEBRERO

En '¡Ahora Caigo!' no sólo hay tiempo para los chistes, sino que también la magia tiene cabida. Antes de jugar, el oponente y mago Samu ha querido deleitar a todos con uno de sus trucos con cartas... ¡Y no hay quien no se haya quedado boquiabierto! ¡Dale al play!