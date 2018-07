UPFRONTS 2016/2017

La cuarta cadena en presentar sus novedades en parrilla para la próxima temporada es CBS. La network confirma que las películas 'Training Day' y 'MacGyver' tendrán su propia serie.







Lucas Till será el protagonista de la nueva 'MacGyver', que contará la historia de este "manitas" en su juventurd. Para la adaptación de 'Training Day', CBS ha confiado en Jerry Bruckheimer ('Piratas del Caribe') como productor. Bill Paxton será el maestro y Justin Cornwell el aprendiz en esta serie.



CBS también ha confirmado que producirá 'Pure Genius', 'Bull', 'The Great Indoors' y 'Man with a plan', con Matt LeBlanc.



En cuanto a las renovaciones, la cadena ha decidido continuar apostando por: 'Life in Pieces', 'Mentes criminales', 'The Big Bang Theory', 'Navy. Investigación criminal', 'NCIS: Los Ángeles', 'NCIS: New Orleans', 'Blue Bloods', 'Elementary', 'Hawaii Five-0', 'Madam Secretary', 'Mom', 'Scorpion' y '2 Broke Girls'.



'Person of Interest' y 'The Good Wife' finalizan su andadura esta temporada y 'Supergirl' se "muda" de CBS a The Cw para sobrevivir una nueva entrega. 'Mike and Molly', 'La cúpula' y 'CSI: Cyber' no han tenido tanta suerte y han sido canceladas.