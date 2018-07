Todo está en el aire en la nueva promo de 'Mad Men'

"It's all up in the air" (todo está en el aire). Con esta frase, AMC presenta la primera promo de la séptima y última temporada de 'Mad Men'. La serie protagonizada por Jon Hamm y January Jones regresa a la cadena estadounidense el próximo 13 de abril.



En la promo se pueden ver a los protagonistas de la serie en un aeropuerto, como ya se presentaron en las primeras imágenes promocionales de la temporada y como ya vimos a Don Draper bajando de un avión.