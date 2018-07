NBC apuesta por las comedias

El jueves, 26 de septiembre, la sexta temporada de 'Parks and Recreation' y la nueva comedia 'The Michael J. Fox Show' debutarán con un episodio de una hora.



Las nuevas series 'Ironside', 'Welcome To The Family' y 'Sean Saves The World' serán lanzadas en la segunda semana, el miércoles 2 y jueves 3 de octubre. Una estrategia que permite promocionarlas más durante la semana de reapertura. Mientras que las series fantásticas 'Grimm' y 'Drácula' lo harán el 25 de octubre.



'Chicago Fire' - 24 de septiembre

'Grimm' - 25 de octubre

'Ley y Orden' - 25 de septiembre

'Parenthood' - 26 de septiembre

'Revolution' - 25 de septiembre (muy pronto en laSexta)

'Parks and Recreation' - 26 de septiembre

'Community' - 2014



'Believe' (ciencia ficción) - 2014



'Ironside' (drama policiaco) - 2 de octubre



'The Blacklist' (drama) - 23 de septiembre



'The Night Shift' (drama médico) - 2014

'Drácula' (fantástico) - 25 de octubre



'Crossbones' (aventura, histórico) - 2014

'The Michael J. Fox Show' (comedia) - 26 septiembre



'Welcome to the Family' (comedia) - 3 de octubre



'About a Boy' (comedia) - 2014

'Sean Saves the World' (comedia) - 3 de octubre



'The Family Guide' (comedia) - 2014