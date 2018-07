Kate Micucci volverá a 'The Big Bang Theory'

Micucci recuperará su papel en la serie a partir del octavo capítulo, que verá la luz el 14 de noviembre. Lucy se cruzará con Penny (Kaley Cuoco), pero aún no se ha confirmado si coincidirá con Raj.



Esta actriz no es la única que volveremos a ver en la serie de frikis sin remedio. Christine Baranski (como la madre de Leonard) y Regina King (como la directora de recursos humanos de la universidad en la que trabajan los cerebritos) tambien volverán al elenco al menos por algún episodio.



Actualmente 'The Big Bang Theory' se emite en España en Neox, y en Estados Unidos su nueva temporada verá la luz el 26 de septiembre.