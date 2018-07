CBS renueva sobre seguro

CBS centrará casi todos sus estrenos a finales del mes de septiembre (a excepción de 'Reckless' y 'Friends with better lives' con un estreno previsto para 2014). Además, 'Cómo conocí a vuestra madre' volverá con un primer capítulo de una hora a las pantallas americanas el 23 de septiembre. Serán 42 minutos de capítulo sumados a los anuncios.

'Blue Bloods' - 27 de septiembre

'CSI' - 25 de septiembre

'Cómo conocí a tu madre' - 23 de septiembre

'El Mentalista' - 29 de septiembre

'Mike & Molly' - 2014

'NCIS' - 24 de septiembre

'NCIS: LA' - 24 de septiembre

'Hawaii 5.0' - 27 de septiembre

'Vigilados: Person of interest' - 24 de septiembre

'The Good Wife' - 29 de septiembre

'Dos chicas sin blanca' - 23 de septiembre

'Mentes criminales' - 25 de septiembre

'The Big Bang Theory' - 26 de septiembre

'Dos hombres y medio' - 26 de septiembre

'Elementary' - 26 de septiembre

'Navy: Investigación criminal' - 24 de septiembre



'Hostages' - 23 de septiembre



'Intelligence' - 24 de febrero



'Reckless' - 2014

'Mom' - 23 de septiembre



'The Millers' - 26 de septiembre



'We are men' - 30 de septiembre



'The Crazy Ones' - 26 de septiembre



'Friends with better lives' - 2014