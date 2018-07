CBS y FX apuestan seguro para la próxima temporada

Durante estos días de vacaciones, las cadenas estadounidenses han anunciado algunas renovaciones y cancelaciones de cara a la parrilla de la próxima temporada. Las últimas en confirmar han sido las networks CBS y FX.



La primera ha confirmado una quinta temporada para 'The Good Wife', el drama legal protagonizado por Julianna Margulies. Otras afortunadas que contará con una nueva entrega serán las series 'NCIS: Los Angeles', 'Vigilados. Person Of Interest', 'Elementary' y 'El mentalista'.



En cuanto a comedias, CBS renueva 'The Big Bang Theory' (serie que puede verse en Neox). También las sitcom '2 Broke Girls', que renueva para una tercera temporada y 'Mike and Molly', que obtiene una cuarta. Una serie que aún no ha confirmado su renovación es la veterana 'Dos hombres y medio'.



FX RENUEVA 'JUSTIFIED'

'Justified' ha sido la gran alegría en estas primeras renovaciones. La serie de FX contará con una quinta temporada, que se estrenará en enero de 2014. No es la única renovación de la cadena de cable estadounidense: 'Legit', 'The League', 'The americans' y 'American horror story' (estas últimas, ya confirmadas antes de finalizar su última temporada), entre otras.



A estas renovaciones se une la producción de una serie basada en la película 'Fargo', de los hermanos Cohen.



FINAL DE 'ENLIGHTENED' EN HBO

La última cancelación que se ha conocido es la de la comedia 'Enlightened'. La cadena HBO ha decidido no renovar por una tercera temporada la serie que protagoniza Laura Dern, que ganó un Globo de Oro por su papel en la comedia. "Ha sido una difícil decisión, porque estamos orgullosos de esta serie y esperamos trabajar en el futuro con Laura (Dern) y Mike White", han declarado desde la dirección de HBO, según recoge el portal The Hollywood Reporter.

La cadena ABC dio tres oportunidades a 'Zero Hour', pero no pudo ser: la serie ha sido cancelada con solo 3 episodios emitidos. Fox España estrenará esta noche la ficción creada por Paul Scheuring ('Prison Break').