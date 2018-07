Solo quedaban 90 minutos para el final de 'Breaking Bad'... hasta ayer. Los fans de la serie de AMC están de enhorabuena, ya que anoche se anunció que los dos capítulos que quedan para que finalice la ficción creada por Vince Gilligan tendrán 75 minutos de duración.



La noticia de que los dos últimos episodios de 'Breaking Bad' tendrán una duración de 75 minutos cada uno ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Los millones de seguidores de la serie podrán disfrutar de 60 más minutos en pantalla para saber qué sucede con Walter White y Jesse Pinkman.



Una vez más, Twitter se ha convertido en la herramienta para lanzar la noticia. Ha sido el co-productor ejecutivo de la serie de AMC, Peter Gould, quien ha escrito un 'tweet' diciendo: "Lo comprobé y es oficial. Los dos últimos episodios de 'Breaking Bad' son de 75 minutos con anuncios incluidos. Configuren sus grabadores de vídeo en consecuencia. O mejor aún, ¡verlo en vivo!"

I checked & it's official. Last 2 #BreakingBad eps are 75 minutes each w/commercials. Set your DVRS accordingly. Better still, watch live!