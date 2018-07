ABC se apunta a los spin off

Las novedades más destacadas en la parrilla la ABC serán emitidas los jueves, miércoles y domingos a partir de este otoño.



Los miércoles los espectadores podrán ver en Prime Time 'Marvel´s Agents of S.H.I.E.L.D', basada en el éxito de cine 'Los Vengadores', acompañada de 'Lucky 7', 'The Goldbergs' y 'Trophy wife'.



'Once Upon a Time' también tendrá spin off y el jueves será el día elegido para su emisión. 'Once Upon a Time in Wonderland', tendrá a Alicia como protagonista y en ella volveremos al País de las Maravillas que ya vimos en la serie original.



El domingo, sustituyendo a '666 Park Avenue', se emitirá 'Betrayal', una serie que mezclará ambiciones políticas, asesinatos y una relación más que complicada entre una fotógrafa (Hannah Ware) y un fiscal (Stuart Townsend).