El vídeo del altercado de Sean Bean en un pub de Liverpool donde lo sacan a la fuerza por causar problemas

El actor británico Sean Bean, inolvidable Ned Stark de Juego de Tronos o Boromir de El Señor de los Anillos, ha protagonizado un altercado en un pub de Liverpool. La leyenda de la interpretación se encuentra allí actualmente para grabar su nueva serie, This City is Ours, para la BBC.

Al parecer, Bean se encontraba en el bar durante una noche libre de rodaje, y según han contado testigos del momento, se produjo una pelea cuando el actor se negó a dejar de vapear en el interior y se encaró al portero.

"Me sorprendió mucho cuando le vi allí sentado. Cuando se acercó el guardia hacia él, pensé que era para hacerse una foto, pero realmente le estaba pidiendo que dejase de utilizar el vaper en el interior del bar", ha afirmado dicho testigo al DailyMail.

"Sean siguió diciendo que podía hacer lo que quería. Para ser sinceros estaba siendo un verdadero capullo. Los porteros solo se comportaron como lo hacen con todo el mundo", aseguraba el testigo.

"Cuando volvió al bar se puso otra vez a vapear. Le pidieron que se fuera pero no lo hizo. No quería moverse de la silla. En ese momento no podía ni moverme de lo sorprendido que estaba, casi se me desencaja la mandíbula viendo", añadía al medio. Su testimonio concuerda con el vídeo que se grabó clandestinamente del altercado en el bar, donde Bean forcejea con el portero, que le grita: "¡Cálmate!".

No es la primera vez que Sean Bean tiene un incidente en bares o pubs a lo largo de su trayectoria; incluso en una de las ocasiones llegó a ser apuñalado por la modelo April Summers en un bar de Londres. Según fuentes de ese momento, Bean fue atacado hasta el punto de sufrir heridas en el brazo y en la cara; y en vez de acudir al hospital, pidió otra bebida en el bar.

Después de participar en sagas y clásicos que todo el mundo recuerda, Sean ha estado más activo en televisión en los últimos años y, además de la serie que se encontraba rodando en el momento del percance, le hemos visto recientemente en la ficción Shardlake.