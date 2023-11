Patrick Dempsey, nombrado el hombre más sexy de 2023: Su gran cambio físico de joven donde tenía otra nariz

Patrick Dempsey se convirtió en uno de los actores más atractivos de la televisión después de conquistar al mundo entero en su papel del neurocirujano Derek Shepherd en Anatomía de Grey.

Dempsey estuvo en la ficción de ABC desde su estreno el año 2005 hasta el 2015 cuando su personaje murió trágicamente. Desde entonces el actor ha seguido trabajando y, ahora, ha sido nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy de 2023.

"Me alegro de que esté sucediendo en este momento de mi vida", confiesa a People tras enterarse de la noticia. "Me quedé completamente en shock y luego comencé a reírme, como si esto fuera una broma, ¿verdad? ¡Siempre he sido la dama de honor!", comenta dando a entender que nunca se ha sentido el más guapo.

"Ni siquiera contemplé estar en esta posición. Entonces mi ego es bueno", comenta incrédulo ante el nuevo título que ostentará durante un año al recoger el testigo de Chris Evans.

Además, el actor comenta sobre la reacción que cree que tendrán sus hijos al enterarse: "Simplemente se burlarán de mí, se molestarán y descubrirán todas las razones por las que no debería hacerlo. Lo cual es bueno, me mantienen joven".

Patrick Dempsey se casó por segunda vez con la maquilladora Jillian Fink en 1999 y tiene 3 hijos. Su hija mayor se llama Talula y nació en el año 2002 y, después, llegaron al mundo en el 2007 los gemelos Sullivan Patrick y Darby Galen.

Patrick Dempsey y Beverly D'Angelo en la película In the Wood 1987 | Cordon Press

El actor siempre ha sido muy atractivo pero al ver sus imágenes cuando era mucho más joven llama la atención el cambio de físico que ha sufrido en este tiempo.

Más allá de los cambios evidentes por el paso del tiempo, ya sea por el mero hecho de crecer y hacerte adulto, hay un aspecto en su rostro que resaltar. Y es que, su nariz es muy diferente a como la tenía de joven.

Al parecer, cuando era adolescente, Dempsey se rompió la nariz durante un partido de hockey por lo que, años después, decidió hacerse una rinoplastia para reparar su tabique y restablecer el flujo de aire normal.

Patrick Dempsey en Mobsters en 1991 | Cordon Press

Aunque, además de arreglar esa complicación que tenía los cambios físicos en su nariz son notables, ya que ahora la tiene mucho más fina e, incluso, un poco ladeada.

A sus 57 años Patrick se conserva espectacularmente y parece que por él no pasan lo años. El actor siempre se ha mantenido en forma y es un aficionado a los deportes. Incluso ha hecho sus pinitos dentro del mundo de las carreras de coches.