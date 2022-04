El mundo de la televisión se despide de Silvia Gambino tras su repentina muerte: "Fuiste un lujo"

El domingo 3 de abril moría la actriz Silvia Gambino a los 57 años a consecuencia de un cáncer que padecía. Fue su exmarido, Alberto Closas, quien dio la noticia a través de un comunicado en Instagram, donde decía: Descansa en paz, Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón".

La noticia ha sorprendido a muchos de sus compañeros del mundo de la televisión quienes no han duda en despedirse de Silvia a través de mensajes en las redes sociales.

Así, Santiago Segura, que trabajó con ella en 'Torrente 3' escribe conmocionado: "Me quedo de piedra. Silvia Gambino deja a su familia y amigos destrozados, tristes e incrédulos a todos los que la conocimos y la disfrutamos en los escenarios, el cine y la televisión. Con 57 años (y tras pasarse toda la pandemia luchando contra el cáncer), nos ha dejado. Es triste ver desaparecer a la gente que te gusta, tenga la edad que tenga… pero cuando, como Silvia, les quedan aún tantas cosas por hacer y mostrarnos… sin palabras. DEP Silvia".

Paz Padilla comenta: "Compañera que suerte conocerte y compartir contigo momentos únicos, como todo lo que hacías. Gracias por todo el amor que dabas y el que dejas. Te quiero avanza".

El productor Alberto Caballero también ha tenido unas palabras para la actriz: "Adiós, Gambino. Fuiste un lujo y juntos pasamos una etapa larga e intensa de nuestra carrera. Contigo aprendimos a hacer comedia. Qué pena que la mierda del cáncer se te haya llevado tan pronto. Espéranos por allí con Marisa, que volveremos a las andadas. Un besazo, estrella".

El actor Jimmy Barnatán escribe: "Muy triste tras enterarme del fallecimiento de Silvia Gambino. Trabajamos juntos en Torrente 3 y pasamos unos días fabulosos y divertidos en Buenos Aires. Un abrazo fuerte a familiares y amigos. Descanse en paz".

David Crespo, con quien estuvo en su última obra de teatro: "Silvia, sólo puedo desearte un feliz viaje y que allá donde estés sigas haciendo a la gente reír... Trabajadora incansable e incombustible, 'Bellas y bestias' fue tu última obra y te hizo muy feliz por todo lo que pudiste hacer como actriz. Te quiero y te pido perdón por no haber estado más pendiente de ti durante tu enfermedad. No te olvidaré, no te olvidaremos. DEP".

Y Juncal Rivero dice apenada: "Querida Silvia Gambino que triste noticia! Aún no me lo creo…. Tengo tantos recuerdos contigo, 5 años de Noche de Fiesta! Qué gran actriz y que buena compañera. Me quedaré con todos esos grandes momentos que nos diste, a mi como compañera y a todos los que disfrutaban con tus actuaciones. Donde estés, te mando un beso enorme y una gran sonrisa No es la mejor foto, pero es la que he encontrado más rápido y que estemos juntas. Que nos hayas dejado y tan joven… tiene poca gracia, eso si. Te quiero Gambino".