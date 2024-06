Muere Taylor Wily, actor de Hawai 5.0, a los 56 años

El actor Taylor Wily ha fallecido a los 56 años sin que hayan trascendido las causas de su muerte. La estrella hawaiana fue conocido antes de aparecer en series de televisión por competir en combates de sumo, UFC y otras artes marciales mixtas.

Pero si sus fans le recuerdan es por su presencia en Hawai 5.0, donde estuvo desde su estreno en 2010 y hasta su final en 2020. En el reboot de la mítica serie interpretó a Kamekona Tupuola en 171 episodios, personaje el cual repitió en los reinicios de MacGyver y Magnum PI.

Taylor Wily y Scott Caan en Hawai 5.0 | Cordon Press

En el cine fue parte de la comedia Paso de ti, con Jason Segel y Mila Kunis.

La noticia la confirmó el medio local hawaiano KITV, así como por publicaciones en Instagram del productor ejecutivo de Hawai 5.0, Peter M. Lenkov.

"Estoy devastado. Con el corazón roto. Publicaré algunos sentimientos detallados más tarde. Demasiado difícil en este momento", escribió en Instagram.

"T, como te dije muchas veces, me enamoré de ti en la primera audición. Entraste con una toalla en la cabeza secándote el sudor y me enamoré. Me cautivaste para convertirte en un habitual en la serie... y en mi vida. Eras familia. Y te echaré de menos todos los días, hermano. PD: cuando hablamos la semana pasada, nos reímos de la razón que tenías desde el día 1. Hawai 5.0 era el trabajo de nuestros sueños. Y tuve mucha suerte de poder compartir esa magia juntos", añadió.

El actor deja atrás a su esposa Halona y sus dos hijos.