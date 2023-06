A LOS 52 AÑOS

Muere el actor de 'Breaking Bad', Mike Batayeh, de forma repentina

Mike Batayeh, actor conocido por su papel recurrente en 'Breaking Bad', ha fallecido a los 52 años de forma repentina por un paro cardíaco. El cómico, también apareció en series como 'CSI: Miami' o 'It's always Sunny in Philadelphia'.