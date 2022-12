Muere el actor Brad William Henke ('Orange Is the New Black') a los 56 años

El actor Brad William Henke ha muerto a los 56 años según ha informado el medio 'Deadline'. La noticia la ha confirmado su familia quien ha comunicado que el intérprete murió el pasado 29 de noviembre mientras dormía pero no han dado detalles de la causa de la muerte.

Uno de los papeles más recordados de Brad William Henke es en la serie 'Orange Is the New Black' donde estuvo durante dos temporadas, desde el año 2016 hasta el 2018.

Henke encarnó en el drama de Showtime a Desi Piscatella, un oficial penitenciario gay en la cárcel de Litchfield. Papel que le valió un Premio SAG a la Mejor Actuación de un Conjunto en una Serie de Comedia en 2017.

Brad William Henke nació el 10 de abril de 1966 en Columbus, Nebraska, aunque se crio en Littleton, Colorado. Antes de ser actor Brad William Henke desarrolló su carrera en el deporte.

Primero dentro del equipo de fútbol americano universitario en la Universidad de Arizona, donde fue capitán y estudiante de periodismo en la All-Academic.

Después pasó a ser reclutado por los New York Giants en 1989 donde se convirtió en una estrella de NFL y llevó a estar en la Super Bowl XXIV. Pero una lesión le apartó del deporte en 1994.

De esta forma Brad William Henke se trasladó hasta Los Angeles para ser entrenador pero un anuncio de publicdidad de "chicos grandes" le abrió las puertas de la interpretación.

Así, empezó a trabajar como actor a mediados de los 90 para lograr su primer papel recurrente en la comedia Nikki de WB Network del 2000 al 2002.

El actor trabajó tanto en series de televisión como ene cine con más de 100 créditos a sus espaldas. Así, lo has podido ver en películas como 'Space Jam '(1996), 'Gone in 60 Seconds' (2000), 'Must Love Dogs' (2005), 'World Trade Center' (2006), 'Hollywoodland' (2006), 'Pacific Rim' (2013), o 'Split' (2016).

Y en series como: 'ER', 'Dexter', 'Lost', 'Shameless', 'The Office', 'Castle' o 'MacGyver', entre muchas otras.