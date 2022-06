El mensaje de Carmen Farala a Sharonne tras ganar la temporada 2 de 'Drag Race España': "Mi reina"

La temporada 2 de 'Drag Race España' ha llegado a su fin este 5 de junio después de una maravillosa estrega que ha superado todas las expectativas y que hemos podido ver a través de ATRESplayer PREMIUM.

Estrella Xtravaganza, Marina, Sharonne y Venedita Von Däsh eran las cuatro finalista que luchaban por hacerse con la corona que finalmente recayó en Sharonne tras hacer un concurso de 10.

La encargada de coronar a Sharonne no fue otra que Carmen Farala, la flamante ganadora de la temporada 1 de Drag Race quien, además, ha querido mandarle un mensaje a través de Instagram Stories donde escribe: "Espero que la vida te tenga preparada cosas tan maravillosas como las que yo viví este año. Te lo mereces todo. Felicidades Sharonne".

"Gracias querida", le ha contestado Sharonne quien ha compartido también en su Instagram Stories la publicación de Farala.

El mensaje de Carmen Farala a Sharonne tras ganar la temporada 2 de 'Drag Race España' | Instagram Sharonne

Además, la drag publicó un post tras ganar el concurso donde decía: "Inolvidable! Gracias! Gracias! Gracias a tod@s!". Publicación donde Carmen también le escribió: "Felicidades mi reina".

El discurso de Sharonne tras ganar la temporada 2 de 'Drag Race España'

Sharonne entró pisando fuerte en el taller de ‘Drag Race España’ desde el primer día. Señalada por sus compañeras como una de las favoritas para hacerse con la corona desde el principio, Sharonne siempre ha asegurado que no tenía nada claro llegar a la final del programa.

"Esta corona es un premio a todo el tiempo que le he dedicado al drag. Llevo años dedicándome a este arte y luchando por nuestros derechos. Subiéndome a un escenario y diciendo que estamos ahí porque nos lo merecemos y porque nos tienen que escuchar", aseguró Sharonne una vez coronada.

"He crecido entre mujeres y soy como soy y estoy donde estoy por ellas. Las homenajeo y las idolatro. No se me ocurre otra manera que dedicar esta corona es para las mujeres de mi vida, mis hermanas y me madre, que son las verdaderas reinas de mi vida".

Finalista de 'Tu cara no me suena todavía' y ahora vencedora de la segunda edición de 'Drag Race España'. Durante dos temporadas ha sido MC del espectáculo 'The Hole' y ha interpretado a varios de sus personajes. Ha cosechado éxitos dentro y fuera de España con su espectáculo 'The big star show'.

