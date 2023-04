Visitamos el rodaje de 'Romancero', una serie de terror sobrenatural con Ricardo Gómez y Belén Cuesta

'Romancero' surge de las mentes de Fernando Navarro y Tomás Peña. Este último ha sido el encargado de dirigir la seri, que próximamente llegará al catálogo de Prime Video. Cómo definirla es quizá lo más complicado, pero en palabras de Peña, "trata de cómo las fuerzas conservadoras tratan de acabar con lo diferente y cómo fracasan".

Durante la visita al rodaje en Madrid, nos cuentan que "la serie sucede en poco más de 24 horas, y cuenta una huida muy larga de Cornelia y Jordán". Para rodar una de las escenas del primer capítulo, al comienzo de esta huida, se ha recreado una acequia bajo una carretera a tamaño real para poder trabajar de forma cómoda y llevar a cabo la idea que el director tenía en mente.

La acequia recreada para 'Romancero' | Prime Video

El propio Tomás define a Sasha Cócola y Elena Matic, los jóvenes actores que interpretan a Jordán y Cornelia, como "dos personajes de anime hechos carne y hueso y dos actores excepcionales".

Tal y como cuenta la sinopsis de la serie, Cornelia es una niña a la que han robado la infancia y Jordán no es ya un niño, pero tampoco un hombre. Son dos jóvenes desamparados que escapan de las fuerzas de la ley, de poderosas criaturas sobrenaturales y de sí mismos.

Aunque parte del rodaje se ha llevado a cabo en Madrid, para narrar esta historia, el lugar elegido ha sido la provincia de Almería. Las múltiples localizaciones se extienden, entre otros, por los municipios de El Ejido, Nijar y Tabernas; donde desiertos, cortijos, puentes, acequias, solitarias carreteras secundarias y edificaciones en ruinas han servido de escenarios.

'Romancero' navega entre dos mundos, uno muy real y otro más mítico. "Presentamos el universo en el primer episodio, después retratamos la sociedad donde ocurre la trama y cómo evoluciona a un mundo muy fantástico, donde convergen totalmente y están muy balanceados", explica Peña.

Elena Matic y Tomás Peña durante el rodaje | Prime Video

Para Elena Matic, la jovencísima intérprete de origen serbio, este es su debut en nuestro país. El hecho de que la actriz no hable español no ha sido impedimento para dar vida a Cornelia: "En la serie hablo en español, no es que mi personaje hable mucho pero cuando lo hace es en español. Y me gusta porque me da la libertad de expresarme con mi cara y mi cuerpo".

Sasha Cócola, al que ya vimos en 'Techo y comida', define a Jordán como un muchacho "un tanto perdido que no encaja con el lugar en el que está ni con los que le rodean. Si se encontrase con cualquier persona que le diera un poco de amor se aferraría a ella porque es lo que busca".

Belén Cuesta, que interpreta a Carmen, la madre de Jordán, vive un drama "porque no entiende que está pasando" tras la desaparición del niño. "A mi me pasó algo con este guion, y es que lo leí más como un cuento que como lo que era, un guion".

Tomás Peña en el rodaje de 'Romancero' | Prime Video

El título atiende a la estructura del romancero clásico de la obra literaria, es casi una tragedia griega donde el drama se cierne sobre los personajes y como tal todos convergen en un punto, que es una vieja comisaría que también ha sido recreada al milímetro en un estudio en Madrid.

En dicha comisaría cohabitan Sorroche y Teodoro, dos agentes de la ley interpretados respectivamente por Ricardo Gómez y Guillermo Toledo. Para Ricardo, su personaje "tiene una forma de enfrentarse al entorno que le rodea un tanto violenta, y la ejerce desde la injusticia hacia los más desfavorecidos. En el fondo está cargado de miedo y actúa desde él".

La comisaría de 'Romancero' | Prime Video

Guillermo Toledo, por su parte, define a Teodoro como "un veterano, un tipo solitario, aburrido y cansado de la vida, sin ningún tipo de aspiración. Vive en un pueblo de Almería en el que nunca sucede nada y de repente...". Para saber qué ocurre realmente en 'Romancero', toca esperar a su estreno en Prime Video en los próximos meses.