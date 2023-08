El vídeo en el que Courteney Cox desvela su secreto en común con Monica Geller en 'Friends'

Courteney Cox conquistó a millones de fans a lo largo de varias generaciones con su carismático personaje en la exitosa serie de los 90, 'Friends'. Junto a Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, con quienes continúa manteniendo una estrecha amistad, hicieron reír al público durante años interpretando a los icónicos personajes femeninos de la serie.

Cox daba vida a Monica Geller quien se caracterizaba por ser una maniática de la limpieza y el orden, una cualidad que conseguía sacar muchas risas de los fans y que, durante años, la propia actriz ha confesado que comparte con su personaje, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Courteney y Monica son dos gotas de agua y así lo ha demostrado en varias ocasiones, limpiando su estrella de la fama y guardando un íntimo secreto en común que ha desvelado con sus seguidores a través de un divertido vídeo de TikTok.

Mientras Max, el amigo de Cox, grababa a la actriz haciendo un recorrido por su casa de Malibú porque acaba de "rehacer mi comedor y quiero mostrároslo", una puerta entreabierta ha llamado la atención. "Oh, espera, ¿qué hay aquí?", pregunta entonces Max cuando Courteney escandalizada responde: "¡Dios mío, nada! ¡Dios mío, Max, nada!".

Aun así, Max consigue hacerse paso y grabar el interior de la habitación en la que vemos lo que parece ser una habitación de los trastos con cajas vacías y multitud de objetos como un colchón, una lampara y una maleta desordenados y tirados por el suelo. Entonces, mientras Cox intenta cerrar la puerta, Max pregunta sorprendido: "¿Qué hay ahí dentro? Eso está bastante desordenado, ¿es como tu armario de los trastos o algo así?". Courtney entonces suplica bromeando: "Eso no es gracioso, en serio, no lo hagas. No lo grabes".

Tras presenciar el increíble espacio secreto de Cox, la pantalla se funde a negro y podemos escuchar a la actriz gritando: "¡Max, detente! Elimina el vídeo ahora".

"Vamos... ¡todos tenemos uno!", ha escrito Courteney bromeando en el pie de foto de la publicación de TikTok.

Courteney Cox | Getty

El divertido incidente ha despertado el interés de los fans de 'Friends' quienes han recordado el capítulo de la temporada 8 de la serie en el que Chandler y Joey descubren lo que esconde el interior del armario cerrado con llave que Monica tiene en su piso, un armario lleno de trastos y cosas sin orden alguno que contrasta en extremo con su personalidad ordenada y el resto del piso.

Sin duda, ser tan ordenado tiene que tener una vía de escape... y tanto Monica como Courteney lo saben.