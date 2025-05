Úrsula Corberó, tras sus proyectos más internacionales: "Hollywood está un poco obsoleto"

Desde que La casa de papel la llevase a la fama mundial, Úrsula Corberó no ha dejado de expandir su carrera más allá de las fronteras españolas. Su carisma y versatilidad la han llevado a formar parte de producciones internacionales y en inglés con conocidos actores.

Ahora, tras un tiempo sin trabajar, y aclarando que está disponible y que la llamen para proyectos, Corberó regresa a la gran pantalla con El jockey, su nueva peli dirigida por Luis Ortega, director de El ángel, que se estrena en cines este 30 de mayo.

"Venía de hacer cosas muycomerciales", explica la actriz catalana, "por lo que El jockey supuso un cambio completo de registro. Tuve que desaprender todo lo que había aprendido en El cuerpo en llamas y creo que, como intérprete, es interesante no querer tener todo el rato el control".

El jockey apuesta por una narrativa libre y provocadora, y eso llamó la atención de Corberó.

Úrsula Corberó presenta 'El jockey': "Hollywood tiene su fórmula y funciona, pero está obsoleto" | EUROPAPRESS

"Hollywood está un poco obsoleto, me da la sensación. Tienen su fórmula y funciona muy bien, y obvio que hacen cosas buenas, de calidad e interesantes", reconoce en una entrevista con Europa Press.

Pero destaca cómo producciones latinoamericanas y españolas, como esta, ofrecen una alternativa más fresca y arriesgada: "A través de las plataformas se está dando visibilidad a todos los proyectos argentinos, españoles, da igual, coreanos. Está todo muy globalizado y cada país tiene sus herramientas y sus cosas particulares, cada país tiene su cine de autor".

Úrsula no oculta su entusiasmo por el enfoque del director Luis Ortega. "La película va de todo y de nada, esa fue la frase que me dijo Luis Ortega cuando yo le pregunté de qué va", recuerda. "La película va de todo y de nada, de que en la vida pasan muchas cosas, pero, en realidad, no pasa nada", añade.

Para la actriz, El jockey invita a una experiencia sensorial más que lógica: "La primera vez que vi la peli, no entendí nada. La segunda vez que la vi, entendí todo", admite entre risas. "Tiene algo especial y distinto. Es graciosa, también tiene bastante comedia. En el guion parecía todo un drama, pero después, cuando se hizo... Yo creo que es por lo que dice Luis, que en realidad, no pasa nada".

Con El jockey, Corberó demuestra de nuevo su compromiso con proyectos que escapen de los moldes tradicionales.