Tráiler final de 'The Last of Us', con Pedro Pascal: "Sigues adelante por tu familia"

La primera temporada de 'The Last of Us', que tendrá un total de nueve episodios, llegará a HBO Max el próximo lunes 16 de enero. La serie está basada en el videojuego del mismo nombre desarrollado por Naughty Dog y está escrita y producida por Craig Mazin y Neil Druckmann.

'The Last of Us' tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida. Joel, un superviviente nato, es contratado para sacar de contrabando a Ellie, una niña de 14 años, fuera de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar los EE. UU. y depender el uno del otro para sobrevivir.

La historia del videojuego, que se lanzó originalmente para PS3 en 2013, está escrita y diseñada de una forma claramente cinematográfica, por lo que estamos seguros de que se podrá disfrutar enormemente en formato serie, y se ambienta en un futuro no muy lejano donde un extraño virus ha acabado con la civilización, transformando a la gente en extrañas criaturas a las que se le da el nombre de 'infectados'.

Póster de 'The Last of Us' | HBO Max

Protagonizada por Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene, Jeffrey Pierce como Perry, Lamar Johnson como Henry, Keivonn Woodard como Sam, Graham Greene como Marlon y Elaine Miles como Florence. Ashley Johnson y Troy Baker también forman parte del reparto.

