Tori Spelling confiesa lo "agradecida" que está con Shannen Doherty por haber tenido una última conversación antes de morir

La muerte de Shannen Doherty con tan solo 53 años ha sido un golpe muy duro para todos sus compañeros de Sensación de Vivir o Embrujadas, las series que dieron la fama a la desaparecida actriz.

Doherty tuvo que hacer frente en su vida a varias polémicas, entre ellas la mala relación con algunas de sus compañeras de reparto como es el caso de Alyssa Milano o Jennie Garth, aunque esta última compartió sus últimas palabras juntas donde se entiende que superaron sus diferencias.

En Sensación de Vivir Shannen fue muy amiga de Tori Spelling pero su amistad se vio afectada por terceras personas y con el tiempo se distanciaron. Aunque, ya en la edad adulta ambas actrices pudieron volver a retomar su relación como pudimos ver en su última entrevista juntas.

Tori Spelling y Shannen Doherty como Donna y Brenda en Sensación de vivir | Gtres

Ahora, Spelling ha recordado lo importante que ha sido para ella retomar esa conexión y poder haber tenido una última conversación antes de que Shannen muriera.

"He tenido muchas muertes en mi vida y no creo en los arrepentimientos", empieza diciendo Spelling en su podcast 90210MG junto a Jennie Garth.

"Pero me arrepiento mucho de no haber tenido ese tiempo para tener una segunda oportunidad de superar las cosas del pasado y mirar todas las cosas buenas y realmente hablarlas y tener esa última conversación [con otras personas]".

Algo que realmente sí sucedió con Shannen: "Siento que ella y yo tuvimos esa [conversación] y estoy súper agradecida por eso", dice de forma sincera.

A lo que Garth le responde: "Estaba pensando en ti, Tor, y en lo feliz que debes haber sido de haber pasado ese tiempo con ella. Y de haber tenido una especie de reconexión a un nivel más profundo a medida que ambas maduraban, crecían y aprendían mucho".

"Me hubiera gustado tener esa oportunidad, porque no pude sentarme y tener una conversación sincera con ella recientemente. Pero me alegré mucho de que lo hicieras", explica Jennie.

Tori Spelling ha terminado recordando uno de sus recuerdos al principio de Sensación de Vivir cuando todavía eran unas adolescentes: "Ahora mismo puedo ver la primera escena que Jen, Shannen y yo tuvimos juntas en la fiesta de Marian Moore. Era una escena nocturna. Esa es la que más recuerdo", comenta.

"Tal vez no fue nuestra primera escena, pero fue la primera vez que recuerdo que las tres realmente nos unimos y yo pensé: Todos vamos a ser amigos. Esto es más que solo estar frente a la cámara".