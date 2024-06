¿Qué pasó en The Boys? Todo lo que tienes que recordar antes de ver la temporada 4

El mes de junio está marcado por esperados regresos, como el de La casa del dragón en Max, el de Colegio Abbott en Disney+ y, por supuesto, el de The Boys en Amazon Prime Video. Los superhéroes más macarras de la televisión vuelven con su cuarta temporada después de una larga espera de casi dos años (aunque entretanto hemos podido ver su spin-off, Generación V), por lo que es normal que a estas alturas nos hayamos olvidado un poco de qué pasó en la entrega anterior y dónde quedó la historia.

Si es tu caso, no te preocupes que te ayudamos a refrescar la memoria.

La tercera temporada de The Boys está marcada, principalmente, por dos cosas: la separación de los Supers como grupo y el ascenso de Patriota como amenaza a medida que gana poder. El personaje de Antony Starr se ha ido desquiciando más y más, entre otras cosas motivado por el suicidio de Stormfront, y teme que Maeve y Starlight expongan su verdadera cara, mientras que consigue cada vez más aprobación por parte del público, especialmente de hombres blancos de zonas rurales, quienes lo ven como la salvación que necesita América. Ni siquiera Vought puede toserle.

Patriota victorioso en The Boys | Prime Video

A eso se añade que Maeve (Dominique McElligott) desertó y empezó a trabajar secretamente con Butcher (Karl Urban) con la idea de encontrar algo o alguien que pudieran parar los pies a Patriota, creyendo que Soldier Boy (Jensen Ackles) podría ser la clave. En su camino por encontrarle, Butcher comenzará a tomar V24, una variable del Compuesto V que otorga superpoderes durante 24 horas. El abuso de esta sustancia tendrá sus consecuencias, ya que se revelará que para el comienzo de la cuarta temporada apenas le quedarán unos seis meses de vida. Y querrá aprovecharlos llevándose por delante a sus enemigos.

Mientras, se desarrolla un reality show para incorporar nuevos integrantes a Los Siete, siendo uno de los participantes Supersonic (Miles Gaston Villanueva ), amigo suyo del pasado y también exnovio, y otro The Deep (Chace Crawford), cuya candidatura apoya Patriota. La llegada de Supersonic parece que podría traer la paz al equipo, pero Patriota descubre que está conspirando junto a Starlight y acaba siendo asesinado. No solo eso: Patriota lleva a Starlight a ver el cadáver, advirtiéndole que si sigue por ese camino el siguiente será Hughie.

Supersonic con Starlight y Patriota | Prime Video

Sobre el personaje de Soldier Boy, incorporado a la trama al comienzo de la temporada, descubriremos que fue dado por muerto tras una misión en Rusia durante la Guerra Fría que compartió con Black Noir (Nathan Mitchell). Al ser liberado, Soldier Boy busca destruir a todos sus excompañeros y acaba aliándose con Butcher, que lo ayudará en ese propósito a cambio de que les ayude a derrotar a Patriota. Así llegamos, en el sexto episodio, a un primer combate entre Soldier Boy y Patriota: y aunque a priori el rubio parecía llevar ventaja, la aparición de Butcher y Hughie (desnudo), ambos con poderes temporales, cambia el peso de la balanza, por lo que Patriota tiene que huir.

Después, se producirá una revelación chocante: Vought utilizó el esperma de Soldier Boy para crear un nuevo superhéroe, de modo que él es el padre biológico de Patriota, una información que Black Noir conocía y que, al revelarse, provoca que Patriota le mate sin ningún tipo de piedad. Esto provocará, además, que Patriota recapacite en su relación con su hijo Ryan (Cameron Crovetti), quienes acercan posturas.

De cara al desenlace, los Boys están divididos, ya que unos ven como prioridad pararle los pies a Patriota y otros a Soldier Boy. Así, llegamos al octavo episodio, el último emitido hasta ahora, en el que asistimos a una gran pelea: Soldier Boy, Maeve y Butcher se enfrentan a Patriota, quien intenta convencer a su padre de que forme una familia unida con él y Ryan, a lo que Soldier Boy se niega y le da una buena leche a su nieto. Esto, sorprendentemente, provoca que Butcher cambie de bando. Y la llegada del resto de Supers a la sala hace que las líneas del combate estén más difusas que nunca, aunque Soldier Boy parece el mayor enemigo a batir.

Maeve, Soldier Boy y Butcher en The Boys | Prime Video

Este parece tener todas las papeletas para ganar hasta que Hughie enciende los sistemas de iluminación de la sala, haciendo que el aumento de electricidad beneficie a los poderes de Starlight y pueda vencer a Soldier Boy. Este, viéndose contra las cuerdas, se prepara para explotar, pero Maeve se inmola y lo hace salir volando del edificio, aunque esto significará que él pueda salvarse también, quedando finalmente en manos de la CIA.

En la escena final vemos a Patriota dar un mitin junto a su hijo, que es interrumpido por un seguidor de Starlight que le tira algo a Ryan, provocando una reacción furibunda y desproporcionada del protagonista, que directamente se lo carga delante de todo el mundo. Tras un momento de pavor y silencio, sus fans rompen en aplausos, demostrando así que no hay nada que Patriota pueda a hacer para perder apoyo de sus más fieles. Y la cara de su Ryan llama la atención, para nada horrorizado de lo que acaba de presenciar.

Ryan, hijo de Patriota, en The Boys | Prime Video

Y lo que viene en la temporada 4...

"Todavía puedo hacer algo bueno en el tiempo que me queda, pero no puedo hacerlo solo", dice Butcher en el tráiler de la cuarta temporada de The Boys. Como decíamos antes, tener los días contados, le hará querer dar un último gran golpe y tendrá que buscar aliados. Uno de ellos quizás sea Joe Kessler, interpretado por Jeffrey Dean Morgan (conocido por su papel de Negan en The Walking Dead), un personaje del que todavía sabemos poco, pero parece tener cierto poder.

Jeffrey Dean Morgan en el tráiler de la temporada 4 de The Boys | Prime Video

Otro camino para el personaje, que comenta en el tráiler, ya lo habría marcado el spin-off Generación V: se descubrió la existencia de un virus experimental que podría matar a los Supers, pero ni su eficiencia está asegurada ni conseguirlo será fácil. Un Patriota más fuerte que nunca y unido a su hijo, un misterioso regreso de Black Noir y la llegada de dos Supers nuevos, Sage y Firecracker, serán otros de los elementos que compongan esta nueva entrega. Eso y mucha, mucha violencia, claro.