La primera superheroína transgénero de la televisión saldrá en 'Supergirl' y esta será la actriz

La compañía The CW, conocida por series como 'The Flash', 'Arrow' o 'The Vampire Diaries', ha incorporado por primera vez en la historia de la televisión a una superheroína transgénero. No es la primera vez que la cadena apuesta por noticias así, en 'Batwoman' ficharon a la primera superheroína lesbiana. En esta ocasión, será la actriz transgénero Nicole Maines la que se convertirá en la primera superheroína transgénero que lance su carrera a la pequeña pantalla.

La actriz interpretará el papel de "una mujer joven transexual con un impulso feroz para proteger a los demás" según informa la revista estadounidense The Hollywood reporter. En la ficción la actriz se convertirá en Nia Nal cuyo principal objetivo será el transformarse en la superheroína Dreamer. Su personaje tendrá una vida similar a la de Kara, interpretada por la actriz Melissa Benoist, cuando se convirtió en Supergirl.

Con este último fichaje aumenta la lista de personajes transgénero en la televisión. El drama musical de FX de Ryan Murphy 'Pose', obtuvo este mismo año el récord en televisión al contar con la compañía más grande de personajes transgéneros interpretados por actores trans en la historia de la televisión americana.