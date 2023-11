Las palabras de Millie Bobby Brown a su suegra en público y frente a su prometido, Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown ha sido una de las galardonadas en la Glamour Women Of The Year celebrada en el Jazz at Lincoln Center de Nueva York.

La actriz de Stranger Things, quien recientemente revelaba que estaba esperando el adiós a la famosa serie de Netflix, llegó a la alfombra roja muy elegante con un vestido negro de Louis Vuitton y acompañada por su prometido Jake Bongiovi y la madre del joven, Dorothea Hurley.

Precisamente fue su suegra, Dorothea, quien entregó el premio a Millie en el escenario. Algo que emocionó a la intérprete quien quiso dedicarle este mensaje:

"Gracias, Dorothea, por tus amables palabras. Significa mucho para mí que estés aquí esta noche. Tu pasión por ayudar a otros con tu trabajo humanitario me inspira y espero ser la mitad de mujer que eres", empieza diciendo.

"Dorothea ha criado a su hijo, mi prometido, para que se sienta cómodo con mujeres fuertes. Ver a las mujeres como iguales. Ser un aliado, que es exactamente lo que necesitamos", seguía diciendo.

Millie Bobby Brown, Jake Bongiovi y Dorothea Hurley en el Glamour Women Of The Year 2023 | Getty

"Las madres que mantienen conversaciones abiertas y transparentes con sus hijos pueden promover la igualdad de género para mi generación y la siguiente", comentaba Millie sobre la importancia en la educación de género.

Bobby Brown también estuvo arropada por su padre y su madre, a quien le dijo era "la persona que me cuidó y me crio mientras me animaba a luchar por mis sueños y me hizo una persona más fuerte".

"Gracias por levantarme la barbilla y secarme las lágrimas. Por tomar mi mano cuando tengo miedo. Por amarme incondicionalmente. Tu corazón y tu alma son todo lo que quiero ser y más", afirmó dulcemente.

Además, Millie también quiso compartir unas palabras en su cuenta de Instagram sobre esta memorable velada: "Una noche tan maravillosa llena de amor y celebración. Tener a mi mamá, a mi papá y a mi mamá estadounidense ahí para mí, ¡me sentí tan amada! ¡Y mi prometido, a quien amo inmensamente! Me sentí tan especial".