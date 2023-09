Un otoño falto de estrenos: estas son las series que sí vuelven en los próximos meses pese a la huelga

Los niños vuelven al cole, los termómetros bajan y las primeras lluvias aparecen. Con el mes de septiembre cambiamos de estación y de curso, lo que significa, además, que la temporada televisiva arranca con fuerza y nos esperan meses de sofá, manta y series para resguardarnos del frío.

Como cada otoño, no serán pocas las nuevas ficciones televisivas que tendremos en la cola de pendientes, si bien 2023 será un año un tanto raro a causa de la huelga de guionistas que comenzó el pasado mes de mayo y a la que después se sumaron los actores de Hollywood. Esto ha significado un parón total en la producción de nuevos episodios de series asentadas o debutantes y está poniendo en jaque el calendario de estrenos venideros.

La principal consecuencia la notaremos con las series de las cadenas de televisión en abierto, que tradicionalmente inician temporada entre septiembre y octubre, y que este año no están listas para su regreso. Es el caso de la temporada 21 de Anatomía de Grey, la veterana serie médica que sigue siendo de las más vistas de la tele norteamericana. Como ella, nos faltarán las comedias Colegio Abbott, El Joven Sheldon o Fantasmas, así como los clásicos procedimentales que van desde NCIS, CSI: Vegas hasta Estación 19 y The Good Doctor, pasando por el trío de Chicago (Fire, Med y P.D.) y la franquicia Ley y Orden. Si no se llega pronto a un acuerdo entre guionistas y actores con los estudios, es probable que ninguna de estas llegue a tiempo para estrenar ni siquiera una temporada corta de 12 o 13 episodios en toda la temporada.

¡Pero que no cunda el pánico! Esto no significa que no vayamos a tener ni un solo título interesante que llevarnos a la boca (o al mando a distancia); al contrario, el otoño seriéfilo viene con jugosas novedades. Tomen nota.

Sex Education, temporada 4 (Netflix)

Comenzamos el curso, como no podía ser de otra manera, con una vuelta a las aulas: las de Sex Education. Para esta cuarta temporada, que será la última de la serie, los protagonistas cambian el instituto Moordale, que fue cerrado en la anterior, por uno nuevo, Cavendish Sixth Form donde lucharán por no caer entre los parias y abrir un nuevo consultorio sexual. Pero la gran pregunta es cómo afectará la distancia a Otis y Maeve (recordemos que ella se ha mudado a EEUU) y si acabarán juntos.

Fecha: 21 de septiembre

The Continental (Amazon)

Los años setenta del siglo pasado nos dan la ambientación y Nueva York nos presta sus calles para que se asiente el hotel de los asesinos que da título a la ficción. Estamos en el universo de John Wick y en esta miniserie, The Continental, conoceremos los orígenes del famoso refugio de villanos que tan importante ha sido en la saga, a través de los ojos de un joven Winston Scott, encarnado por Colin Woodell (The Originals).

Fecha: 22 de septiembre

Déjate ver (atresplayer)

La primera cita con sello español del otoño la tenemos con Déjate ver de atresplayer y la firma Álvaro Carmona, quien consiguió la nominación al Emmy por Gente Hablando. En esta ocasión nos cuenta la historia de Ana, una joven que está empezando a desaparecer... literalmente. Con esa premisa con un toque fantástico, la ficción tratará de hablarnos de quiénes somos, nuestra identidad o de cómo nos relacionamos con el mundo.

Fecha: 24 de septiembre

Generación V (Amazon)

Después del éxito de The Boys, Amazon encargó un spin-off que nos llega este mes y que estará centrado en jóvenes superhéroes. En concreto, Generación V nos lleva hasta la Universidad Godolkin, donde estudia la primera generación de superhéroes cuyos poderes en vez de recibirlos de Dios les han sido inyectados a través del Compuesto V. ¿Todo bien? No, por supuesto. La universidad esconde oscuros secretos que saldrán a la luz y pondrán todo patas arriba.

Fecha: 29 de septiembre

Lupin, temporada 3 (Netflix)

Con permiso de los cacos de La casa de papel, el ladrón más famoso de Netflix, Lupin, está de vuelta con una nueva tanda de episodios. Assane ha pasado un tiempo alejado de su mujer y su hijo para no ponerles en peligro, pero la distancia le provocará un dolor que le hará volver para convencerles de irse a otro país a vivir juntos. Spoiler: sale regular.

Fecha: 5 de octubre

La red púrpura (Atresplayer)

Después del éxito de La Novia Gitana, adaptación del libro homónimo de Carmen Mola, llega a la televisión su segunda parte. Esta recoge la historia seis meses después del final de la entrega anterior, cuando la inspectora Elena Blanco (a quien da vida Nerea Barros) descubrió que su hijo Lucas, secuestrado hace una década, estaba vivo y formaba parte de la siniestra Red Púrpura. La tensión crece con secuestro de niños y trata de mujeres en este thriller.

Fecha: 8 de octubre

La Mesías (Movistar Plus+)

Otra serie nacional interesante que veremos pronto es La Mesías, la nueva propuesta salida de las mentes de Javier Calvo y Javier Ambrossi, justo después del enorme éxito que tuvo Veneno. Ahora nos presentan la historia de un grupo de música cristiana formado por seis hermanas, muy virales pero de dudoso gusto, y de un hombre atormentado por su infancia bajo el yugo de una madre fanática religiosa que creía ser una mesías y hablar con Dios. Lola Dueñas, Macarena García, Roger Casamajor, Ana Rujas o Amaia forman parte de un elenco extenso y de altura.

Fecha: 11 de octubre

La caída de la Casa Usher (Netflix)

El idilio creativo entre Mike Flanagan (La maldición de Hill House, Misa de Medianoche) y Netflix se termina y el guionista y productor comenzará una nueva etapa de la mano de Amazon. Pero antes de marcharse dejará en la plataforma una última serie, La Caída de la Casa Usher, en la que adapta un relato del genio del terror Edgar Allan Poe. ¿Preparados para ver a una familia de ricachones morir en extrañas circunstancias?

Fecha: 12 de octubre

Cocina con química (Apple TV+)

Elizabeth Zott anhela ser científica, pero en la década de los cincuenta del siglo XX ese es un sueño no permitido para las mujeres. Cuando la despiden del laboratorio en el que trabajaba, aceptará un trabajo como presentadora de un programa de cocina televisivo, el cual utilizará para enseñar ciencia a sus espectadoras. Basado en el best seller de la escritora Bonnie Garmus, cuenta con el carisma de Brie Larson (Capitana Marvel) para interpretar a la protagonista.

Fecha: 13 de octubre

La luz que no puedes ver (Netflix)

Shawn Levy (Stranger Things) y Steven Knight (Peaky Blinders) unen fuerzas, como director y guionista respectivamente, para adaptar en Netflix la novela La luz que no puedes ver, que ganó el Premio Pulitzer de ficción en 2015, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Louis Hofmann, Mark Ruffalo, Hugh Laurie y Aria Mia Loberti encabezan un amplio reparto de una de las ficciones que luchará con más fuerza por meterse a crítica y público en el bolsillo este otoño.

Fecha: 2 de noviembre

The Buccaneers: Aristócratas por amor (Apple TV+)

La novela inconclusa de la escritora Edith Wharton cobra vida en Apple TV+ para deleite de los fans de series de época como Los Bridgerton. Aquí seguiremos los pasos de un grupo de chicas jóvenes norteamericanas que desembarcan en la alta sociedad londinense de 1870, provocando un enorme revuelo: ellas no siguen las estrictas tradiciones británicas y en la ciudad no se habla de otra cosa.

Fecha: 8 de noviembre