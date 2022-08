'Manifest' lanza el tráiler oficial de su cuarta entrega y presenta a un nuevo Cal Stone mucho más maduro

Durante la tarde de este domingo Netflix ha confirmado en su Twitter la esperada noticia para los seguidores de 'Manifest'.

Y es que cabe recordar que la serie del 'avión que viaja en el tiempo' estuvo cancelada, pero fue el alboroto de sus seguidores lo que le dio una segunda oportunidad a los Stone.

Ahora, la cuarta entrega ya tiene fecha y llegará a la plataforma de vídeo bajo demanda el próximo 4 de noviembre. La noticia la han dado ni más ni menos que el 28 del 8, y es que está claro que siguen las coincidencias propias de los pasajeros del 828.

La tercera temporada acabó con un montón de tramas y ahora vamos a repasarlos. Así que, si no la has visto todavía, será mejor que no sigas leyendo o encontrarás spoilers .

'Manifest' | Netflix

¿Cómo se quedó la temporada 3 de 'Manifest'?

Los últimos minutos del capítulo final fueron vertiginosos. Teníamos a un Cal Stone (Jack Messina) desaparecido y al padre de este entrando en un bucle peligroso por querer "salvar el bote".

Y es que como ya Melissa (Melissa Roxburgh) le dijo a su hermano Ben, era él el que lo estaba hundiendo queriendo estar al mando de todo (y al margen también).

Sin embargo, los últimos instantes no vaticinan un futuro mejor para el personaje de Josh Dallas, pues su mujer, Grace (Athena Karkanis), era asesinada a puñaladas por la truculenta Angelina (Holly Taylor).

El último momento muestra a Cal sosteniendo a su madre entre sus brazos, pero hay algo raro, ahora el joven tiene 17 años (y obviamente será interpretado por un nuevo actor, Ty Doran).

¿Dónde ha estado Cal?, ¿qué pasará con Ben?, ¿lograrán salvarse los pasajeros del 828? y ¿cuál es el misterio detrás del fatídico vuelo?

Todas estas preguntas encontrarán su respuesta en noviembre, hasta entonces tendremos que seguir elucubrando teorías de distinta índole.

