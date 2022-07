¿Han roto? La ausencia del marido de Carmen Villalobos en su día más especial hace saltar las alarmas

Carmen Villalobos, más conocida como Lucía Sanclemente, la villana de la popular telenovela 'Café con aroma de mujer', está pasando por una de sus mejores etapas profesionales disfrutando de los grandes proyectos que está realizando. A nivel personal, la actriz colombiana ha celebrado recientemente su 39 cumpleaños, que es el 13 de julio, recibiendo multitud de felicitaciones de familiares, amigos y seguidores y que se han podido ver a través de sus redes sociales.

Entre todas ellas, la ausencia de la felicitación de su marido, el también actor colombiano Sebastián Caicedo, han avivado las especulaciones que apuntan a una posible ruptura tras más de una década juntos desde que empezó su noviazgo.

Desde hace meses no se les ha visto juntos. Además, la ruptura de Caicedo y Villalobos no fue de lo único que se especuló, también se despertaron rumores que apuntaban a un romance con William Levy, el protagonista de la telenovela de moda, aunque todo apunta a que pueden simplemente especulaciones porque la propia actriz negó que hubiera algo entre ellos.

La intérprete tenía pensado salir de Colombia e irse a un exótico destino para celebrar su nuevo año de vida. Finalmente, aunque su plan no pudo llevarse a cabo porque se encontraba inmersa en proyectos de trabajo, encontró la forma de celebrarlo disfrutando en la playa con varios amigos, donde tampoco se pudo ver a Sebastián Caicedo.

Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos | Getty

Los fans han considerado que esta es la prueba definitiva que confirma la separación entre la pareja, aunque por el momento ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido nada.

Carmen Villalobos celebra su cumpleaños trabajando y en una fiesta en la playa

Pese a la situación por la que pueda estar atravesando su matrimonio, Carmen ha sacado tiempo para celebrar su cumpleaños a pesar de que haya tenido que trabajar en lo que ella ha definido como un "proyecto maravilloso".

Así lo explicó en la sección de historias de su perfil de Instagram: "Los tiempos de Dios son perfectos y él me puso en un proyecto maravilloso. Por cosas de mi trabajo hoy estoy viajando y voy a estar en un lugar completamente diferente que jamás me imaginé que iba a estar y estoy feliz".

Aunque no concretó de qué trabajo se trata, sí que comentó que cumplir años trabajando es de buen augurio: "Yo siempre digo que, cuando a uno le agarra el cumpleaños trabajando, es de buen augurio, me encanta y me lo paso muy bien".

De cualquier forma, compartió con sus seguidores la pequeña fiesta que organizó en la playa para celebrar su aniversario de vida y añadía que "hay maneras de empezar el cumpleaños, pero este ha sido único, inesperado y muy especial. Qué felicidad celebrarlo en mi tierra, frente al mar, con la música que me gusta y rodeada de tanto amor. Este nuevo año de vida será sin duda MUY ESPECIAL ".

