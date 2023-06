Estrenos de HBO Max en junio 2023: Vuelve 'And Just Like That' con su segunda temporada

'Desnudez. Fuerza. Orgullo'

Paul, un empleado de banca cuarentón, acompaña a su novio Goose de viaje a un famoso festival de burlesque de Praga. La actuación de la estrella de la noche, la icónica Dirty Martini, despierta en él un sueño largamente dormido de subirse a un escenario.

Estreno: 1 de junio

'El último baile de Magic Mike'

Magic Mike Lane (Tatum) vuelve a subir al escenario después de un largo paréntesis, luego de un negocio que fracasó, dejándolo en la ruina y tomando trabajos de barman en Florida. Para lo que espera sea un último baile, Mike se dirige a Londres con una rica dama de la alta sociedad (Hayek) que lo atrae con una oferta que no puede rechazar. Con todo en juego, una vez que Mike descubra lo que ella realmente tiene en mente, ¿podrán él (y sus nuevos bailarines) lograrlo?

Estreno: 2 de junio

'The Idol'

Después de que un ataque de nervios hiciera descarrilar la última gira de Jocelyn (Lily-Rose Depp), está decidida a reclamar su legítimo estatus como la mayor y más sexy estrella del pop de América. Sus pasiones vuelven a encenderse con Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), un empresario de clubes nocturnos con un sórdido pasado. ¿Su despertar romántico la llevará a nuevas cimas gloriosas o a las profundidades más oscuras de su alma?

Estreno: 5 de junio

'El regreso de la reina de Versalles'

Tras 18 años, Jackie Siegel y su familia están decididos a terminar de construir su propio palacio de Versalles en Florida.

Estreno: 8 de junio

'Trump: Unprecedent'

Una mirada exclusiva a las vidas y hechos de Donald Trump y su familia mientras navegan por su campaña de reelección de 2020. Sea testigo de las imágenes entre bambalinas, incluida la última entrevista que dio Trump como presidente.

Estreno: 8 de Junio

'Las cinco primeras'

Se abre una nueva página en la historia de la política cuando una joven llamada Sanna Marin es elegida la primera ministra más joven del mundo en Finlandia. A su alrededor se forma un gabinete de mujeres decididas que comienza a dirigir el país. Casi de inmediato, las cinco líderes se enfrentan a un desafío sin precedentes cuando una pandemia mundial se extiende a Finlandia. Tras haber guiado a su país a través de la pandemia, estalla una guerra que sume a Europa en nuevas turbulencias.

Estreno: 9 de junio

'Cómo crear un escándalo sexual'

Lavado de cerebro, manipulación y actos perturbadores causaron que una pequeña comunidad local en Mineola, Texas se desmoronara.

Estreno: 15 de junio

'El gran sarao'

Las actrices Sílvia Abril y Toni Acosta tienen muchas cosas en común. Sin ir más lejos, cumplen años el mismo día. Lo que no saben es que están a punto de celebrar los 50 de un modo que van a recordar toda su vida. Porque alguien les ha preparado una gran fiesta con la organizadora de eventos más rompedora y atrevida del momento, La Puta Suegra. Pero hasta que llegue el gran día, pondremos a prueba la capacidad de estas dos mujeres de encajar lo inesperado, mientras ellas nos sorprenden con su forma de ser únicas, y con ese auténtico y natural desparpajo con el que saben gritarle al mundo: “Vale, sí, tengo 50, ¿y qué?".

El gran sarao invita a los espectadores a disfrutar de un trepidante viaje de dos amigas que van a hablarnos de sus sentimientos, sus alegrías y sus miedos mientras se ven empujadas a zambullirse, de la noche a la mañana, en una aventura de la que no saben absolutamente nada. Y todo, para que acaben siendo las reinas de un evento muy especial en el que solo sobreviven las personas muy inconscientes o las que saben disfrutar de la vida como niños. Menos mal que Sílvia y Toni van sobradas de ambas cualidades.

Estreno: 16 de junio

'Los Gemstone' - Temporada 3

Esta serie cuenta la historia de una familia televangelista de fama mundial con una larga tradición de desviación, codicia y obras de caridad. Cuando los malcriados hijos de los Gemstone consiguen por fin su deseo de hacerse con el control de la Iglesia, descubren que el liderazgo es más difícil de lo que imaginaban y que su extravagante estilo de vida tiene un alto precio.

Estreno: 19 de Junio

'And just like that'

Una nueva temporada de la continuación de 'Sexo en Nueva York'.

Estreno: 22 de junio

'Sofía y la vida real'

Por primera vez, una serie documental se sumerge en ocho décadas de historia a través de un personaje decisivo para entender la evolución de la Corona española: La Reina Sofía. Esta es la historia de una reina que reinó en España durante cuatro décadas críticas en la historia de España entre la dictadura franquista y la democracia.

Estreno: 23 de Junio

'Los pecados de la iglesia Hillsong'

La serie explorará la supuesta explotación, el abuso y el encubrimiento de la iglesia fundada por Brian Houston y llena de celebridades.

Estreno: 29 de junio

'Vgly'

Esta serie de producción mexicana sigue a un grupo de jóvenes decididos a destacar en la música urbana de la Ciudad de México sin saber todos los problemas que enfrentarán al intentar adentrarse en una industria implacable llena de barreras. El nombre de la serie también es el seudónimo artístico del protagonista (Emmanuel), quien a través de sus crudas letras busca reflejar la manera en que ven la vida y cuestionan las normas establecidas.

Estreno: 30 de junio

'Richard Jewell'

Richard Jewell era un guardia de seguridad en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, el cual descubrió una mochila con explosivos en su interior y evitó un número mayor de víctimas al ayudar a evacuar el área poco antes de que se produjera el estallido. En un principio se le presentó como un héroe cuya intervención salvó vidas, pero posteriormente Jewell pasó a ser considerado el sospechoso número uno y fue investigado como presunto culpable.

'Embarazados'

Una pareja trata de concebir un bebé pese a algunos inconvenientes: él tiene un esperma pobre, vago y anormal, y ella se encuentra en etapa premenopáusica a pesar de tener sólo 37 años.