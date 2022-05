Jared Padalecki, el intérprete de Sam Winchester en 'Supernatural', se encuentra en estado de recuperación tras el grave accidente de coche sufrido hace unas semanas, y que anunció su amigo y compañero de reparto Jensen Ackles, en una convención sobre 'Supernatural', la serie que los unió.

Allí excusó a su compañero, aclarando que Jared Padalecki no había podido ir al evento por un grave accidente de coche, del que había salido más o menos ileso, milagrosamente. La siguiente noticia que tuvimos al respecto salió del propio Padalecki, que comentó cómo estaba siendo su recuperación en casa, y agradeció el apoyo a su esposa y a los profesionales que le habían tratado, en un post que publicó junto a una foto con una de sus hijas.

Pero nadie había comentado aún cómo ocurrió el terrible accidente, ni en qué circunstancias. El informe del Departamento de Transportes de Texas, consultado por TMZ, confirma que el actor sufrió un grave accidente, acompañado de otros tres pasajeros, entre ellos su primo Jeremy, que habría sido el conductor del Tesla con el que tuvieron el accidente.

De acuerdo con el informe, el coche en el que viajaba Jared Padalecki habría excedido el límite de velocidad, y al llegar a una curva, no les dio tiempo a frenar, por lo que el coche salió disparado, saltando incluso un pequeño muro de hormigón, tras el que había un poste eléctrico con el que finalmente chocaron.

Jared Padalecki iba en el asiento del copiloto en aquel momento, y según el mismo informe, solo sufría algunos dolores al salir del coche, por el impacto con el airbag, lo cual coincide con lo que había comentado el actor sobre su estado de salud, y con lo que dijo Jensen Ackles cuando informó del accidente: "Tiene suerte de estar vivo, me impresiona que no esté en el hospital". No tuvo la misma suerte su primo Jeremy Padalecki, que conducía el coche y sí sufrió heridas más graves.

Mientras tanto, podemos suponer que Jared Padalecki continúa recuperándose bien, como anunció en su Instagram, y si no hay novedades, sus fans podrán reencontrarse con él en la próxima convención de 'Supernatural' junto a Jensen Ackles, que se celebrará en junio.

