Kaley Cuoco no gana para bromas. La actriz ha vuelto a ser víctima de una broma pesada por parte de sus compañeros de trabajo, para celebrar que la temporada 2 de la serie 'The Flight Attendant' ha finalizado oficialmente.

Lo cierto es que las bromas que le gastan a la actriz son cada vez mejores. Hace poco fuimos testigos del susto que se llevó cuando se encontró todo el baño de su camerino repleto de cucarachas que, para su alivio, se trataban de insectos de atrezo. Al parecer, todo estaba planeado por su amiga y estilista, con la cual se reparten constantemente bromas: "Vivo en miedo constante", escribió Kaley.

Fin temporada 2 'The Flight Attendant'

Ahora, para celebrar que el rodaje de la temporada 2 de 'The Flight Attendant' ha terminado oficialmente, han decidido gastarle otra broma pesada a su protagonista.

Hay que reconocer que en esta ocasión se han superado a ellos mismos: Han llenado el coche de Kaley Cuoco de notas adhesivas de colores, incluso los cristales. ¡No quedó ni un hueco libre!

Kaley Cuoco | Instagram

Además, de esta tremenda sorpresa, le regalaron una sudadera en la que ponía: "Yo lloro en el trabajo".

Parece que a Kaley Cuoco le hizo muchísima gracia esto, ya que lo compartió todo en sus redes sociales y dijo que el que había planeado esta broma era "un genio". También quiso insistir en que "hay que normalizar llorar en el trabajo", porque a veces, sencillamente la situación te supera.

"Este es el fin oficial de la temporada 2 de la serie. 3 países, 7 meses, muchas subidas y bajadas, Covid, etc. ¡Qué elenco, qué equipo! No hay palabras para describir mi gratitud. No puedo esperar a que veáis todo lo que hicimos" dijo Kaley Cuoco en su cuenta de Instagram, para ponerle punto final a esta aventura.

...

Seguro que te interesa...

"Trozos de mierda egoístas": Kaley Cuoco estalla en sus redes contra esta práctica que le rompe el corazón