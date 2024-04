Así es Red Flags, la nueva serie de atresplayer creada por Nando López: Todo empieza con un vídeo publicado en Instagram

La ficción sobre adolescentes nunca pasa de moda. No solo porque su público suela responder con interés y devoción a este tipo de productos, sino porque esa edad para los personajes es una fuente inagotable de conflictos y tramas por contar. Son años en la biografía de cualquier persona agitados, llenos de nuevas experiencias, de primeras veces y de encontrar el camino de cada uno y, además, la juventud tiene un halo especial que nos hace mirar con aspiración o anhelo. Sin embargo, las formas de la retratar a la adolescencia son infinitas y no se puede meter a todas las series teen en un mismo saco. No es lo mismo Gossip Girl que Skins.

Y no en todos los institutos hay un asesinato en cada temporada, un alumno enrollándose con su profesor o destapando una red de trata de menores. A veces la realidad es mucho menos escandalosa, pero no por ello menos interesante. Y ahí entran ficciones como Red Flags, la última apuesta de atresplayer de la que hay ya dos episodios en la plataforma (e irán subiéndose más hasta completar una temporada de ocho), que nos propone un acercamiento más realista a los problemas del día a día de jóvenes reales.

Escena de Red Flags | atresplayer

El punto de arranque de la serie es una publicación en Instagram que realiza Érika (Mar Isern), que sube un reel en el que se la ve en ropa interior con el fin de mostrar que su cuerpo no normativo es tan válido como cualquier otro. Lo que no sabe es que ese pequeño gesto desatará una reacción muy fuerte, primero de mensajes de apoyo y luego de hate, hasta que finalmente le retiren la publicación. Sin embargo, su mensaje despierta la curiosidad de tres desconocidos que también sienten que hay temas que no pueden expresar con facilidad en su entorno.

Walter (Ibrahima Kone), un chico negro que no encaja en un entorno pijo, Luna (Iria del Valle), que se siente incomprendida por su novio y su mejor amiga, y Toni (Diego Rey), quien se entrega sin pensar al gimnasio y al sexo casual, llegando a tener malas experiencias por ello. Los cuatro conectarán de manera digital y establecerán una red de apoyo: un chat al que nombran Red Flags y donde pueden hablar de todo sin tapujos.

Imagen de Red Flags | atresplayer

Con esta premisa, la serie se lanza de lleno a reflejar problemáticas adolescentes pero con un enfoque humano y alejado de los fuegos artificiales y de la espectacularización. Temas como el consentimiento, el acoso, el racismo o la violación se ponen sobre la mesa en una serie cruda, honesta y sencilla en la que muchos espectadores en una edad similar a los protagonistas podrán verse reflejados, especialmente gracias a la buena interpretación de talentos noveles con los que resulta fácil empatizar.

Red Flags supone el salto a la autoría audiovisual de Nando López, prolífico escritor de literatura para y sobre adolescentes, cuya novela La edad de la ira ya fue adaptada para televisión, también disponible en atresplayer. Ahora, López no solo provee de material a esta nueva serie, sino que firma como creador, habiendo escrito los guiones junto a Estel Díaz, también directora de la serie.