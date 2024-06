Ashley Benson muestra por primera vez a su hija con una carta de amor al padre

Ashley Benson, la inolvidable Hanna Marin en Pretty Little Liars, ha desatado una gran oleada de emoción entre sus seguidores con su última publicación.

Benson saltó a la fama por ser una de las cuatro pequeñas mentirosas durante las siete temporadas que duró la serie. Desde que terminó la ficción en 2017, ha trabajado en películas, modelaje o incluso en el mundo de la música. Pero también se caracteriza por compartir detalles de su vida en redes sociales.

Fue así también como confirmó que iba a ser madre con su marido, Brandon Davis, con quien lleva desde enero de 2023 y es un heredero millonario de una futura petrolera.

Ahora, ha subido una publicación a su cuenta oficial de Instagram en la que se puede apreciar a Davis y a su niña, acompañada de un emotivo mensaje en relación con el Día del Padre en Estados Unidos.

En la publicación se ve a Davis cogiendo en brazos a la hija de ambos, la primera en la que le vemos algo del pelo y la carita desde las de recién nacida.

"Feliz primer día del padre mi amor. Desde el momento en que me quedé embarazada nunca te fuiste de mi lado. Viniste a cada cita porque sabías lo asustada que estaba. Estabas en todo momento para mi y sabía que ibas a hacer lo mismo por nuestra hija y ser el mejor padre para ella. Tenemos mucha suerte de tenerte y te queremos mucho. Tiene el mejor padre del mundo", escribía en el post.

Además, la actriz ha sentido a lo largo de este último tiempo el apoyo de su gente más cercana. Pese a no mantener relación con todo el elencode Pretty Little Liars, una de sus compañeras, Shay Mitchell, con quien todavía mantiene un estrecho vínculo, no dudó en felicitarla cuando estaba a punto de convertirse en madre.