¿Tendrá una despedida triunfal 'Mad Men' en los Emmy?

Puede ser el año de Don Draper. La cadena AMC puso punto y final a la ficción creada por Matthew Weiner este pasado mes de mayo, por lo que es la última oportunidad de que 'Mad Men' recoja un Emmy a la mejor ficción (de los que ya tiene cuatro premios).



Pero no se lo pondrán fácil sus "compañeras" de nominación. 'Better call Saul' es la otra ficción representante de la cadena de cable y puede retomar el legado de su serie originaria, 'Breaking Bad', que ostenta actualmente el premio.



'Juego de Tronos' es la serie más nominada este año (con 24 nominaciones, destacando 4 en las principales categorías), pero ya sabemos que tras triunfar en las categorías creativas, será muy difícil que el jurado de los Emmy premie la superproducción de HBO.



La ficción británica 'Downton Abbey', que este año finaliza con su sexta temporada, continúa colándose entre las nominadas en la categoría reina. La admiración que sienten los estadounidenses por la serie creada por Julian Fellowes parece no agotarse y por cuarto año consecutivo vuelve a optar al premio a la mejor serie dramática.



Este año se produce un hecho histórico: dos series de Netflix, la plataforma de televisión online, están nominadas en la categoría de mejor drama. Con el cambio de funcionamiento en el sistema de nominaciones y categorías que se instaura en esta edición, la serie 'Orange is the new black' pasa a estar nominada como mejor drama, en vez de como comedia, que fue en la categoría en la que estuvo el año pasado.



'House of Cards' y 'Homeland' completan esta categoría. La serie deNetflix puede dar la sorpresa, tras recoger sus dos protagonistas (Kevin Spacey y Robin Wright) un Globo de Oro por su trabajo en 'House of Cards'. Para 'Homeland' puede ser este año su renacer en cuanto a premios, tras el bache sufrido con la tercera temporada que pasó sin pena ni gloria.