¿Será el año de Jon Hamm?

Los nominados a mejor actor principal de drama ya comienzan a soñar con tener entre sus manos la ansiada estatuilla. Los Premios Emmy se preparan para celebrar su 67ª edición y todos los actores quieren alzarse ganadores. Estos son los nominados que optan a ganar el premio.



Jon Hamm ('Mad Men'): ¿Será su año? Tras ocho nominaciones consecutivas como mejor actor por su interpretación de Don Draper, es la última oportunidad que tienen los premios Emmy en reconocer su trabajo en la serie de AMC. Junto a él, Elisabeth Moss también está nominada a mejor actriz de drama.

Kyle Chandler ('Bloodline'): el actor, ganador de un premio Emmy en la misma categoría en 2011 quiere ganar una segunda estatuilla por su trabajo en 'Bloodline' como John Rayburn, el segundo hijo de la familia Rayburn y detective.



Jeff Daniels ('The Newsroom'): es la tercera nominación de Daniels a un premio Emmy, después de que en 2013 se llevara el premio por el mismo personaje por el que ha sido nominado este año. Will McAvoy, personaje al que da vida en 'Newsroom', es el personaje al que da vida y con el que quiere ganar su segundo Emmy. 'Newsroom' muestra el trabajo previo a un informativo de televisión, en el que Daniels es el presentador.



Bob Odenkirk ('Better Call Saul'): Odenkirk no recibía una nominación a un premio Emmy desde 1999, y aunque se ha alzado ganador en dos ocasiones, busca una tercera estatuilla por su personaje Jimmy McGill en 'Better Call Saul', el 'spin-off' de 'Breaking Bad', la gran triunfadora de la última edición de los Emmy.



Liev Schreiber ('Ray Donovan'): el actor sólo ha estado nominado en dos ocasiones a los premios Emmy y quiere llevarse en la 67ª edición de los premios la estatuilla. Su personaje en 'Ray Donovan' le ha valido la nominación tras 15 años, cuando su interpretación de Orson Welles en 'RKO 2081' supuso su primera nominación. Schreiber interpreta a Ray Donovan, un abogado que representa a ricos y famosos y que, en ocasiones, usa métodos al margen de la ley.



Kevin Spacey ('House of Cards'): el ganador de dos Oscar, busca conseguir su primer premio Emmy este año. El actor interpreta a Francis Underwood en 'House of Cards', papel por el que este año recogió un Globo de Oro.