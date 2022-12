"Lo que hace atractiva a 'Amar es para siempre' es que no existen personajes planos, ni buenos ni malos"

Los actores y actrices Lola Herrera, Toni Cantó, Elia Galera y Armando del Río, entre otros, se unen al reparto de la cuarta temporada de 'Amar es para siempre'. La nueva entrega promete incluir tramas relacionadas con toreros, guardias civiles y continuar con las tramas que se iniciaron en temporadas pasadas en el Asturiano o en el hotel. Aunque esto es solo un aperitivo de todo lo que esconde la nueva temporada de la serie de Antena 3.



La actriz Lola Herrera, una de las nuevas incorporaciones , interpretará a Emilia Ferrer, una mujer sobria en todos los aspectos de su vida. "Me están cuidando mucho desde que me he incorporado a la grabación de 'Amar es para siempre'", afirmaba Herrera en la rueda de prensa de presentación.



Elia Galera, que será Adela Vázquez en la ficción, está feliz de incorporarse a la serie aunque está "asustada por el trabajo que es una serie diaria". Su personaje es una mujer hecha a sí misma y que tuvo que criar sola a su hija despeés de que se diera por muerto en combate a su marido.



Tirso Calero, el creador de la serie, ha avanzado que esta temporada promete. "Nos hemos atrevido a hacer cosas extrañas, una serie rodada en Madrid que comienza en Rusia". Además, la serie se ha llevado la exclusivsa pues es "la primera vez que se estrena una serie en FesTVal, y es un honor que sea 'Amar es para siempre', tal y como adelantaba Calero.



El actor Toni Cantó también ha estado en la rueda de prensa y ha querido resaltar la evolución que ha experimentado la ficción en España. "Ha sido un gran salto cualitativo", apostillaba el actor. Cantó dará vida al doctor Eugenio Martos, un exitoso cirujano que se enamora de Adela nada más conocerse.



Anabel Alonso, la actriz que da vida a Benigna en la serie de Antena 3, tampoco ha querido perder la oportunidad de hablar sobre su personaje. "Ha sido un regalo para mí", afirmaba la actriz. La actriz ha resaltado los puntos fuertes de la serie y es que "no existen personajes planos, ni buenos ni malos". Itziar Miranda, la actriz que interpreta al histórico personaje de Manolita Sanabria, también ha estado presente en la rueda prensa, y ha confesado estar "enganchada a las tramas de la nueva temporada".



La cuarta temporada contará con la incorporación de otras caras conocidas como Eva Marciel, Jorge Sanz, Víctor Sevilla, Ana Polvorosa, Junio Valverde, Michelle Calvó, Javier Mora, Bárbara Mestanza, Álvaro Monje y Juanma Lara.



Los actores se unen al reparto en uno de los momentos más 'dulces' de la serie, pues atraviesa la mejor temporada de su historia con una media de 1.733.000 espectadores.



La nueva entrega arranca en septiembre de 1964, cuando se abre un nuevo negocio en la Plaza de los Frutos. El Salón de Belleza Niza es el recién llegado al barrio, que ocupará el lugar de la droguería Blasco y que está regentado por Adela.



La fecha de estreno para conocer qué nos deparará la cuarta temporada es el 4 de septiembre.