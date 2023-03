Esta mañana se ha presentado en el FesTVal de Vitoria la quinta edición del concurso musical de Antena 3 'Tu cara me suena' donde el Director de Gestmusic Endemol Shine Group, Tinet Rubiera, ha comentado algunas de las principales novedades con las que va a contar el programa: "Queremos incluir un #trainingVIP donde el artista que es imitado aconseje al concursante para su actuación". Además de hacer dúos con los artistas originales, ha dicho.

Tinet también ha declarado que todo el equipo del programa se ha esforzado mucho para superar el nivel y el éxito de la última temporada: "Todo es fruto de mucho trabajo y nuestros 5 sentidos están puestos en que se supere al año anterior". Por su parte, Carmen Ferreiro, directora de Programas de Atresmedia, ha añadido: "'TCMS'es puro espectáculo y la nueva temporada viene llena de novedades".

A la rueda de prensa han acudido Manel Fuentes, conductor del concurso, Rosa López, Juan Muñoz y Beatriz Luengo en representación de algunos de los nuevos concursantes, y Chenoa quien se incorpora esta temporada a los miembros del jurado: "Estoy ilusionada, pero también intentaré ser imparcial, eso me ha pedido Rosa". "Hace mucho que queríamos contar con Chenoa, así que estamos encantados con que forme parte del jurado", ha declarado Carmen Ferreriro.

Así, Rosa López ha comentado las expectativas que tiene con su participación en 'Tu cara me suena': "No vengo a encontrarme como cantante, pero sí a hacer un trabajo personal y profesional importante". También ha declarado que le encantaría hacer un dúo con Chenoa pero quiere que ella la trate como a un concursante más: "Me encantaría hacer un dúo con Chenoa, ¡claro! Y ya le he dicho que sea imparcial conmigo, que me juzgue porque esto es un reto personal importante, porque tengo un color de voz muy característico y estoy trabajando en eso".

Mientras que el cómico Juan Muñoz ha dicho: "Un amigo mío me dijo 'Este programa está hecho para ti. No haré humor en la parodia, si no que cuando lo estás representando, hacerlo con rigor y buscando ser lo más fiel" confiesa Juan Muñoz, uno de los concursantes de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. "Ya he ganado el concurso pudiendo participar en él", concluye el humorista. Juan Muñoz quiere hacer un dueto con Angel Llácer con la canción 'Something stupid'. "Yo sería Nicole Kidman, por supuesto", dice entre risas.

"El casting ha sido muy bueno, me encanta volver a España a trabajar. Y sí, le pediré consejo a Pablo (Puyol, concursante de la cuarta edición del programa y compañero de 'Un paso adelante')", nos ha comentado Beatriz Luengo.

Junto a ellos veremos a David Guapo, Blas Cantó, Canco Rodríguez, Lorena Gómez, Yolanda Ramos y Esther Arroyo darlo todo en el escenario. La primera invitada será Cristina Pedroche, pero veremos a muchos más.

Los concursantes también han desvelado algunos de los artistas a los que les encantaría imitar y entre ellos están: Liza Minelli, Donna Summers o John Lennon... Pero, ¿Elegirá el pulsador algunos de estos artistas para ellos?